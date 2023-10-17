Будет вкусно
ГлавнаяМясные блюдаСупыРыбные блюдаНапитки и десертыВыпечкаСалаты и закускиОвощные блюда
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будет вкусно

131 874 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    Если макароны постоянно называют пастой, то уже и не знаешь, где ты ...Шеф-повара варят ...
  • Вера Федорова
    Пробовала я как-то...Сразу из морозилки не получится, так как его нужно хорошо промыть, то есть, нужно всё же его хот...Научился делать ф...
  • Надежда Гончарова (Павлова)
    Мы не в Италии! Сочувствую Вашим друзьям!Шеф-повара варят ...

Турша. Никогда не думал, что буду есть это, теперь прошу жену приготовить туршу в неограниченном количестве! Оч вкусный рецепт

Турша. Никогда не думал, что буду есть это, теперь прошу жену приготовить туршу в неограниченном количестве! Оч вкусный рецепт

Здрасьте всем) Огород притих. Нет, так-то выдает всё, что весной высажено, но притих. Жара скукожила всё зеленое хозяйство и если бы не обильные росы и относительная прохлада по утрам, то я бы решил что каким-то сверхъестественным образом меня забросило в мой Волгоград детства, в май месяц.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
людмила бер
Горький перец - обязательно  можно немного, но он дает специфический вкус........ поздно, такая фасоль.уже &quot;ушла&quot;, надо ждать следующего года... но если найдете, перед засолкой проверьте, она должна быть очень молоденькой, старая не подойдет...
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх