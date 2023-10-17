Турша. Никогда не думал, что буду есть это, теперь прошу жену приготовить туршу в неограниченном количестве! Оч вкусный рецепт

Здрасьте всем) Огород притих. Нет, так-то выдает всё, что весной высажено, но притих. Жара скукожила всё зеленое хозяйство и если бы не обильные росы и относительная прохлада по утрам, то я бы решил что каким-то сверхъестественным образом меня забросило в мой Волгоград детства, в май месяц.
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