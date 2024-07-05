Божович возглавил иранский клуб «Эстегляль Хузестан»

Черногорский тренер Миодраг Божович, много лет проработавший в России, продолжит карьеру в Иране. Божович подтвердил в интервью «Спорт-Экспрессу», что назначен главным тренером иранской команды «Эстегляль Хузестан».
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