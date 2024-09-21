Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Будете ещё лезгинку танцевать?": ОМОН предложил мигрантам включить "Калинку-Малинку". Те почему-то не захотели

"Будете ещё лезгинку танцевать?": ОМОН предложил мигрантам включить "Калинку-Малинку". Те почему-то не захотели

Царьград Лезгинка - прекрасный танец! Но не в полночь под окнами жилых домов с блокированием дороги.

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Комментарии
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Геннадий Сытник
Перечитай свои посты, это и есть факты.
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13 час.
Anatoli Sitnikow
Да всё нормально, Кадыров за них вступится -такой танец прервали........
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13 час.
ВА
Владимир Акулов
Лезгинка  -  боевой танец  горских  народов.
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9 час.

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