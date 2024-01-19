Современное искусство: Светлане Хоркиной – 45: Чего боится олимпийская чемпионка, которая одержала много спортивных побед и потерпела поражение в личной жизни

Имя Светланы Хоркиной известно во всём мире. Она трижды была абсолютной чемпионкой мира, дважды забирала «золото» на Олимпиаде, а были ещё победы в чемпионатах России, Европы и мира в отдельных дисциплинах.
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