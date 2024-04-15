На Международном хоккейном турнире в Ашхабаде муфтий РТ представил команду «ОРХИС — Казань»

Сегодня в Ашхабаде прошло торжественное открытие Международного хоккейного турнира. Республику Татарстан на соревнованиях представляет любительская команда мусульман «ОРХИС — Казань» — возглавляет команду муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.
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