ИИ DeepSeek начал работать в системе госуслуг Китая

Одной из услуг ИИ стал сервис в формате вопрос-ответ.фото: freepic.com/ArthurHiddenВласти города Шэньчжэнь получили доступ к услугам искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek-R1, выпущенной китайским стартапом DeepSeek.
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