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Подрядчик орловского «Титаника» ушёл в процедуру банкротства

Подрядчик орловского «Титаника» ушёл в процедуру банкротства

Суд ввёл наблюдение в отношении подрядчика орловского Титаника.  Многострадальный орловский «Титаник» – многопрофильный медицинский центр областной клинической больницы – обогатил свою двадцатилетнюю историю новым сюжетом.

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