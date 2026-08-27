Подрядчик орловского «Титаника» ушёл в процедуру банкротства

Суд ввёл наблюдение в отношении подрядчика орловского Титаника. Многострадальный орловский «Титаник» – многопрофильный медицинский центр областной клинической больницы – обогатил свою двадцатилетнюю историю новым сюжетом.
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