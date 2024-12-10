Источник: Red Bull Racing приняла решение по Серхио Пересу

Источник: Red Bull Racing приняла решение по Серхио ПересуGetty Images / Red Bull Content PoolРуководство и акционеры Red Bull Racing на заседании в понедельник, 9 декабря, определились с составом на следующий сезона.
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