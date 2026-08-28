Чжао Синьтун рушит надежды Сяо выиграть третий титул в Ухане

Двукратный Чемпион Сяо Годун проиграл своему соотечественнику и будущему лидеру в мировом рейтинге Чжао Синьтуну со счетом 2-6 в полуфинале турнира Wuhan Open 2026, сообщает WST Чжао Синьтун пробился в финал Ухань Опен 2026 (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - Финал Трансляции, расписание - 1/2 финала Чемпион мира 2025 года Чжао Синьтун уверенно переиграл двукратного победителя турнира в Ухане Сяо Годуна со счётом 6-2 и пробился в финал.