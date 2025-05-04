Хуситы ударили баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Хуситы запустили из Йемена баллистическую ракету, которую израильские военные не смогли перехватить. Несколько минут назад ракета упала в районе Термина 3 международного аэропорта имени Бен-Гуриона, который находится в 14 км к юго-востоку от Тель-Авива, около города Лод.
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