Хуситы ударили баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Хуситы запустили из Йемена баллистическую ракету, которую израильские военные не смогли перехватить. Несколько минут назад ракета упала в районе Термина 3 международного аэропорта имени Бен-Гуриона, который находится в 14 км к юго-востоку от Тель-Авива, около города Лод.