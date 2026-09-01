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Ольга Зуева впервые высказалась о битве за алименты с Данилой Козловским: "Не выплачивает ни копейки"

Ольга Зуева впервые высказалась о битве за алименты с Данилой Козловским: "Не выплачивает ни копейки"

38-летняя актриса Ольга Зуева обратилась в московский суд с иском о взыскании средств на содержание 6-летней дочери Оды Валентины с 41-летнего Данилы Козловского.

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