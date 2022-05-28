«Газпром» отключает Финляндию от российского газа

«Газпром» прекратит поставки газа финской государственной компании Gasum утром 21 мая. Ранее импортер отказался платить за газ в рублях и инициировал арбитражное разбирательство в отношении контракта на поставку газа с ООО «Газпром экспорт».
«Газпром» прекратит поставки газа финской государственной компании Gasum утром 21 мая. Ранее импортер отказался платить за газ в рублях и инициировал арбитражное разбирательство в отношении контракта на поставку газа с ООО «Газпром экспорт».
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