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Правильно, не рисовать же на поздравлениях F-35

Правильно, не рисовать же на поздравлениях F-35

Южное командование Министерства обороны США поздравило американские Военно-воздушные силы с 73-летием, опубликовав изображение с очертаниями трёх советско-российских истребителей Су-27 взмывающих в небо на разноцветных столбах реактивного пламени.

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