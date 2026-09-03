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«Это уже даже не смешно» – укро-политолог о новых заявлениях по лицензии на противоракеты «Pac-3»

«Это уже даже не смешно» – укро-политолог о новых заявлениях по лицензии на противоракеты «Pac-3»

Возвращение риторики Белого дома о передаче Киеву лицензии на производство ракет для «Пэтриот» – это «чисто предвыборные разговоры».

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