Приключения юных волшебниц в новом выпуске «МУЛЬТ в кино»

Сказочный патруль снова в деле! Куда на этот раз? Придётся чинить разгромленные аттракционы Праздничного княжества, мирить гарпий с горцами, которые никак не поделят что-то важное, и буквально по следам искать последнюю руну.
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