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Эрдоган осудил Блинкена, заявившего о своем иудейском происхождении

Эрдоган осудил Блинкена, заявившего о своем иудейском происхождении

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что заявление госсекретаря США Энтони Блинкена во время поездки в Тель-Авив о его иудейском происхождении стало самой большой ошибкой на фоне конфликта с Палестиной.

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