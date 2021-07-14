Васин о травмах: «Думал закончить с футболом в прошлом сезоне. Сейчас – лучшее состояние за 3 года»

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал, что думал закончить карьеру игрока из-за проблем со здоровьем. – Основываясь на своих ощущениях, сколько лет вы еще хотели бы играть? – Так далеко я не загадываю, учитывая, как сложились последние несколько лет.