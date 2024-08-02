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Таран у берегов Ливана

Таран у берегов Ливана

Сэр Джордж Трайон День 22 июня 1893 года выдался солнечным и погожим. Впрочем, а каким ещё может быть летний день у берегов Ливана? На глади Средиземного моря разворачивалась великолепная картина – на манёвры вышла британская Средиземноморская эскадра.

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