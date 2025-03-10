Сенатор Грэм* анонсировал законопроект о новых санкциях против России

Ограничения могут ввести на банковский сектор Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что внесет в Конгресс законопроект о введении новых санкционных ограничений против России, если она не пойдет на прекращение огня на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии