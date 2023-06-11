Политический эксперт рунета

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Президенты Украины и Польши обсудили грядущий саммит НАТО в Вильнюсе

Президенты Украины и Польши обсудили грядущий саммит НАТО в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой. Стороны обсудили ряд тем, в том числе предстоящий саммит НАТО.

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