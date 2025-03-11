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Царьград

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Путин инициирует создание народного цифрового архива для героев СВО

Путин инициирует создание народного цифрового архива для героев СВО

Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность создания цифрового архива, посвященного историям участников Специальной военной операции.

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