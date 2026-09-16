Домашнее питание после операции: как составить простое и удобное меню

После хирургического вмешательства привычный режим питания иногда приходится временно менять. При этом универсального меню, которое подходило бы каждому человеку после любой операции, не существует.
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