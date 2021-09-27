Странная записка Богу от повесившегося главы СКР

СССР-РоссияПолитикаСтранная записка Богу от повесившегося главы СКРГлава СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев, которого нашли повесившимся, был очень верующим человеком.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор Василенкобред ..Владимир EвтушенкоЧушь.Михаил Афонинустал покрывать воров.Владимир EвтушенкоПравославный себя не убивает. Просит прощения у Господа и тут же начинает гадить, воровать ,насиловать. Бог опять простит подонка. Удобная религия для мразей.Комментировать
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