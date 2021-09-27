СССР-Россия

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Странная записка Богу от повесившегося главы СКР

Странная записка Богу от повесившегося главы СКР

Глава СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев, которого нашли повесившимся, был очень верующим человеком.

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Виктор Василенко
бред ..
Владимир Eвтушенко
Чушь.
Михаил Афонин
устал покрывать воров.
Владимир Eвтушенко
Православный себя не убивает. Просит прощения у Господа и тут же начинает гадить, воровать ,насиловать. Бог опять простит подонка. Удобная религия для мразей.

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