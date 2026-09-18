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Регионы России

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Yadro инвестировала 1,2 млрд руб. в новый двухдиапазонный радиомодуль для LTE и 5G

Yadro инвестировала 1,2 млрд руб. в новый двухдиапазонный радиомодуль для LTE и 5G

Российская компания Yadro, входящая в состав KNS Group и X Holding, вложила 1,2 млрд рублей в разработку нового двухдиапазонного радиомодуля, предназначенного для базовых станций сетей LTE и 5G.

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