Yadro инвестировала 1,2 млрд руб. в новый двухдиапазонный радиомодуль для LTE и 5G

Российская компания Yadro, входящая в состав KNS Group и X Holding, вложила 1,2 млрд рублей в разработку нового двухдиапазонного радиомодуля, предназначенного для базовых станций сетей LTE и 5G.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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