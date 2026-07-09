Председатель парламента Венесуэлы сообщил о 3 811 погибших в ЧП

В результате разрушительного землетрясения в штате Яракуй, Венесуэла, 24 июня погибло 3 811 человек. Председатель парламента Хорхе Родригес сообщил, что около 18 тысяч людей лишились крова, многие получили ранения, а здания претерпели значительные разрушения.