Мировое обозрение

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Роснано предлагает стандартизировать базы данных для моделирования новых материалов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Базы данных для моделирования новых материалов необходимо привести к единому стандарту для их активного использования отечественными разработчиками.

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