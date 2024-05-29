Москва построит в Зеленограде новый промышленный объект на 300 рабочих мест

Власти Москвы приняли решение о строительстве нового промышленного объекта в Зеленограде. По словам мэра Сергея Собянина, этот проект направлен на создание новых рабочих мест и развитие экономики региона.
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