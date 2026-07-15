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Новости Брянска

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Стало известно, выйдет ли АЧС в Брянской области за пределы региона

Стало известно, выйдет ли АЧС в Брянской области за пределы региона

В настоящее время на территории очага в Брянской области проводятся дезинфекционные мероприятия.Очаг африканской чумы свиней (АЧС), выявленный среди диких кабанов в Брянской области, будет локализован в пределах региона.

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