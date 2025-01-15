У бардов Никитиных отменяются концерты и плохо продаются билеты – народ всё помнит

Алексей Тан

ЭТА мерзость, вновь возвращается в РОССИЮ, что бы ЗАСТОЛБИТЬ себе и "родственникам" своим, "тёплое" местечко,... НО наиболее РЕАЛЬНО, что в ближайшем будущем, подобная МРАЗЬ... из Львовщины, Израиля и "Нью-Йорка"... просто ХЛЫНУТ в РОССИЮ .... Т.К. всякие ПАРАЗИТЫ и приблудные, едут только в обустроенные страны... на обустроенные ЗЕМЛИ.... А иначе, ОНИ (евреи) дохнут, от голода и холода.