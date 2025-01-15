У бардов Никитиных, больших любителей Запада, и больших критиков позиции России, начались большие проблемы в России: они сюда приехали, хотели снова подзаработать денюжков, вкусных и полезных российских рубликов, чтобы потом на них и дальше безбедно жить в Европе, а саму Россию – ругать вместо благодарности.
У бардов Никитиных отменяются концерты и плохо продаются билеты – народ всё помнит
Комментарии
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Алексей Тан
ЭТА мерзость, вновь возвращается в РОССИЮ, что бы ЗАСТОЛБИТЬ себе и "родственникам" своим, "тёплое" местечко,... НО наиболее РЕАЛЬНО, что в ближайшем будущем, подобная МРАЗЬ... из Львовщины, Израиля и "Нью-Йорка"... просто ХЛЫНУТ в РОССИЮ .... Т.К. всякие ПАРАЗИТЫ и приблудные, едут только в обустроенные страны... на обустроенные ЗЕМЛИ.... А иначе, ОНИ (евреи) дохнут, от голода и холода.
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9 час.
A
Albert
Не давать площадок, эфира
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7 час.
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