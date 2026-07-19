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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Китай ищет СПГ вне стран Персидского залива и вне США

Китай ищет СПГ вне стран Персидского залива и вне США

Китай озабочен диверсификацией газового импорта, причем госкомпаниям КНР нужны долгосрочные поставки СПГПекин озабочен надежностью поставок сжиженного природного газа из Катара на фоне затянувшегося кризиса в Ормузском проливе.

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