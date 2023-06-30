Темы дня

124 932 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мельников Александр
    А ведь ты мужик, а не баба. И похоже нацист. Вы за то что вас под командованием В.И. Сталина отимели, его так ненавид...Началось строител...
  • Алексей Смирнов
    Это выражение только для отдельных категорий граждан подходит и не всегда для самых лучших,, большинство же не играет...В Белоруссии нач...
  • Юрий Шестаков
    Памятник Дзержинскому надо поставить на место, а то как на складе стоит в Музеоне! Лубянская площадь без этого памятн...Началось строител...

Про бойцов ЧВК "Вагнер"

Про бойцов ЧВК "Вагнер"

Про бойцов ЧВК "Вагнер"Относительно шельмования бойцов ЧВК "Вагнер".1. Основные претензии государства существуют к Евгению Пригожину и узкому кругу официально неустановленных лиц (для широких масс - государству разумеется прекрасно известно, кто и что планировал и делал для организации и попытки военного мятежа)2.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх