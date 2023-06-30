Про бойцов ЧВК "Вагнер"Относительно шельмования бойцов ЧВК "Вагнер".1. Основные претензии государства существуют к Евгению Пригожину и узкому кругу официально неустановленных лиц (для широких масс - государству разумеется прекрасно известно, кто и что планировал и делал для организации и попытки военного мятежа)2.