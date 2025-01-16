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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА отдаст Агапова в аренду в «Пари НН» до конца сезона. У защитника 0+1 в 5 играх Кубка России

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В текущем сезоне 23-летний защитник не играл в Мир РПЛ.

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