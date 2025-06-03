Защитнику русского языка в Латвии запросили два года тюрьмы

Латвийский общественный деятель Владимир Линдерман в интервью RTVI о своем уголовном деле, русофобии, пророке Лимонове и будущем Европы после Трампа<strong>Латвийский публицист и общественный деятель Владимир Линдерман уже почти три года находится под уголовным делом об «оправдании военных преступлений» и «разжигании ненависти» к латышам и украинцам.