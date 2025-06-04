«Увидеть эту каверну в реальном выбросе удаётся нечасто». Последний необычный выброс массы на Солнце засняли на видео

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) прокомментировала вчерашний выброс на Солнце, точнее природу темной каверны, рассказав, насколько это вообще необычно.
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