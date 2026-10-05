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Крым. Курортный несезон-2026. Алчные девелоперы выкупают отели под застройку

Крым. Курортный несезон-2026. Алчные девелоперы выкупают отели под застройку

Курортный сезон-2026 года рискует стать самым провальным в новой истории Крыма. Турпоток снизился минимум на 60%, и к концу года полуостров не наберет даже половины от «ковидного» показателя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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