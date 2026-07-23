Две компании договорилась строить для Индии тяжелые дирижабли

Меморандум о взаимопонимании (MoU) в деле разработки, производства и внедрения тяжелых дирижаблей в Индии подписала франко-канадская компания Flying whales с индийской фирмой Bharat forge, сообщает 22 июля пресс-служба этой второй организации.
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