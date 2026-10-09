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Хотел убрать синяк, а сделал хуже: травматолог предупредил о вреде рассасывающих мазей

Хотел убрать синяк, а сделал хуже: травматолог предупредил о вреде рассасывающих мазей

Поможет ли мазь от гематом быстрее избавиться от синяка? И в каких случаях это средство нельзя использовать? Отвечает врач.

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