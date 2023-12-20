Институту уполномоченного по правам человека в России исполнилось 20 лет

Сформированная у нас в стране двухуровневая система государственной правозащиты, согласно принятому в 1996 году Госдумой закону «Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», сегодня состоит из федерального и региональных уполномоченных по правам человека.
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