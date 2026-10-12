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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиянам рассказали, в каких случаях нельзя менять окна без согласия соседей

Россиянам рассказали, в каких случаях нельзя менять окна без согласия соседей

Отдельный порядок может действовать в домах, имеющих статус объекта культурного наследия Собственник квартиры в многоквартирном доме может самостоятельно заменить старые деревянные окна на пластиковые, если при этом не меняются размеры и расположение проемов.

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