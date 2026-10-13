Китайские автомобили записали секретные сведения во время учений в Норвегии

В Норвегии после учений Национальной гвардии обнаружили видеозаписи с изображением военнослужащих, схемами патрулирования и кодами военных пропускных пунктов, сообщает KP.
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