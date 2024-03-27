Кварацхелия отметил выход сборной Грузии на Евро лезгинкой

Грузия впервые в истории пробилась в финальную часть Евро-2024.фото: nakrebi.ge--> Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия станцевал лезгинку в раздевалке после выхода команды на чемпионат Европы-2024.
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