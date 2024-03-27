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  • Вад Кук
    А что же главу фтс на потом оставили не верю что она воровала а глава не зналЗадержана замруко...
  • Ингерман Ланская
    тупой, звания присваиваются, согласно штатному расписанию и за выслугу лет.Задержана замруко...
  • Владимир Моргунов
    А ГЕНЕРАЛ ДА ЕЩЕ ПОЛКОВНИК ОНА НАСТОЯЩАЯ ???? ФТС-ЛЕЖБИЩЕ ДЛЯ ВОРЬЯ. МОЖНО НОМЕРА ЗА 250 000 В СУТКИ БРАТЬ, ДА ЕЩЕ ЗА...Задержана замруко...

Кварацхелия отметил выход сборной Грузии на Евро лезгинкой

Кварацхелия отметил выход сборной Грузии на Евро лезгинкой

Грузия впервые в истории пробилась в финальную часть Евро-2024.фото: nakrebi.ge--> Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия станцевал лезгинку в раздевалке после выхода команды на чемпионат Европы-2024.

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