НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

139 подписчиков

Куман не согласен с отменой гола Симонса в матче с Францией: «Хорошо, Думфрис был в офсайде, но он не мешал вратарю»

Куман не согласен с отменой гола Симонса в матче с Францией: «Хорошо, Думфрис был в офсайде, но он не мешал вратарю»

Сборная Нидерландов сыграла вничью с французами (0:0) в матче группового этапа Евро-2024.  На 69-й минуте 21-летний полузащитник пробил из штрафной после сэйва Майка Меньяна и попал в правый от себя угол.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх