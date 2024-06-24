В Республике Дагестан продолжается расследование уголовного дела по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале

Следственным управлением СК России по Республике Дагестан по фактам вооружённых нападений в Дербенте и Махачкале, в результате которых погибли и пострадали сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица, расследуется уголовное дело по п.
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