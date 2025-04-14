Российские военные отбивают у ВСУ дороги, ведущие в сторону Запорожья

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что российские военные успешно противостоят Вооружённым силам Украины, занимая ключевые позиции и контролируя основные пути сообщения, ведущие к городу Запорожье.
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