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Российские военные отбивают у ВСУ дороги, ведущие в сторону Запорожья

Российские военные отбивают у ВСУ дороги, ведущие в сторону Запорожья

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что российские военные успешно противостоят Вооружённым силам Украины, занимая ключевые позиции и контролируя основные пути сообщения, ведущие к городу Запорожье.

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