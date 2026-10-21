Ограничения на полеты в аэропорту Калуга были введены из-за беспилотной опасности в регионе.Международный аэропорт Калуга днем в среду, 21 октября возобновил работу в привычном режиме.
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