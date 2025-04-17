Сотни тысяч сладостей. Как предприятия Алтайского края готовятся к Пасхе

К православному празднику хлебопеки запланировали изготовить 250 тысяч куличей и пасх Фото: пресс-служба правительства Алтайского края В это воскресенье, 20 апреля, пройдет один из самых светлых и душевных христианских праздников – Пасха.
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