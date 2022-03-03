Мэрилин Мэнсон подал в суд на бывшую возлюбленную за обвинения в изнасиловании

Рок-музыкант считает, что все обвинения в его адрес сфабрикованы, а «его карьера пошла под откос». Фото: из открытых источников Знаменитый музыкант Мэрилин Мэнсон подал иск в суд на бывшую возлюбленную Эван Рэйчел Вуд за обвинения в изнасиловании.