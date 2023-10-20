Моуринью о сериях: «Три победы подряд – это не рай, потому что грядет поражение. Три поражения подряд – это не ад, будут и победы»

«Ты выигрываешь три матча подряд, но это не рай, потому что грядет поражение. Ты проигрываешь два-три матча подряд – и это тоже не ад, потому что ты преодолеешь этот мрачный момент и снова будешь выигрывать», – сказал главный тренер «Ромы» Моуринью.