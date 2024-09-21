ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 244 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Неизвестно Неизвестно
    Все проблемы у нас в стране созданы алчностью наших чиновников. Нынешняя олигархическая власть в России в погоне за л...Ставить на колени...
  • Иван Иванов
    Детей мигрантов БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО В РУССКИХ ШКОЛАХ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ставить на колени...
  • Александр Третьяк
    Дети мигрантов должны учиться только платноСтавить на колени...

Ставить на колени, доводить до инсульта. Мигранты диктуют свои условия в школах: Под угрозой дети и учителя

Ставить на колени, доводить до инсульта. Мигранты диктуют свои условия в школах: Под угрозой дети и учителя

Как сделать, чтобы ситуации, когда зарвавшееся быдло наезжает на учителей, не повторялись? Вчера    сначала   посмотрела,   как  некий   не имеющий  национальности (сперва  говорили,    что  он    мигрант,    потом  -  что  цыган) гражданин  из  Челябинска,   обматеривший     и  доведший   не  то  до  инфаркта,  не  до  до  инсульта   учительницу   с  тридцатилетним   стажем,   посмевшую  сделать  замечание  его  сыну,  принёс   на   камеру    "на  отцепитесь"  дежурные    извинения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Третьяк
Дети мигрантов должны учиться только платно
Ответить
27 мин.
ИИ
Иван Иванов
Детей мигрантов БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО В РУССКИХ ШКОЛАХ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
24 мин.
Неизвестно Неизвестно
Все проблемы у нас в стране созданы алчностью наших чиновников. Нынешняя олигархическая власть в России в погоне за личным обогащением развалила и разграбила страну (в том числе и армию), а потом восемь лет молча смотрела на то, как обстреливают Донбасс. Система власти у нас выстроена на тотальной коррупции, а также корысти олигархов и чиновников всех рангов и структур, а народ оказался ей не нужен, поэтому и вымирает, живя в нищете на фоне дикой инфляции, устроенной банковскими жуликами по указанию МВФ и ради собственного обогащения. Наша власть проявляет полное равнодушие к проблемам коренных жителей, ей нужны агрессивные инородцы, чтобы устроить талибан и развалить страну, поэтому и существуют криминальные структуры диаспоры, решающие все проблемы с продажными чиновниками и депутатами.
Ответить
22 мин.

Картина дня

наверх