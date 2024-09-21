Как сделать, чтобы ситуации, когда зарвавшееся быдло наезжает на учителей, не повторялись? Вчера сначала посмотрела, как некий не имеющий национальности (сперва говорили, что он мигрант, потом - что цыган) гражданин из Челябинска, обматеривший и доведший не то до инфаркта, не до до инсульта учительницу с тридцатилетним стажем, посмевшую сделать замечание его сыну, принёс на камеру "на отцепитесь" дежурные извинения.
Ставить на колени, доводить до инсульта. Мигранты диктуют свои условия в школах: Под угрозой дети и учителя
Комментарии
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Александр Третьяк
Дети мигрантов должны учиться только платно
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27 мин.
ИИ
Иван Иванов
Детей мигрантов БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО В РУССКИХ ШКОЛАХ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24 мин.
Неизвестно Неизвестно
Все проблемы у нас в стране созданы алчностью наших чиновников. Нынешняя олигархическая власть в России в погоне за личным обогащением развалила и разграбила страну (в том числе и армию), а потом восемь лет молча смотрела на то, как обстреливают Донбасс. Система власти у нас выстроена на тотальной коррупции, а также корысти олигархов и чиновников всех рангов и структур, а народ оказался ей не нужен, поэтому и вымирает, живя в нищете на фоне дикой инфляции, устроенной банковскими жуликами по указанию МВФ и ради собственного обогащения. Наша власть проявляет полное равнодушие к проблемам коренных жителей, ей нужны агрессивные инородцы, чтобы устроить талибан и развалить страну, поэтому и существуют криминальные структуры диаспоры, решающие все проблемы с продажными чиновниками и депутатами.
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22 мин.
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