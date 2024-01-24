По этой причине водители часто сталкиваются с плохой управляемостью автомобиля зимой

Скопившийся за колесными дисками снег может стать причиной проблем с трансмиссией. Поэтому в зимнее время автовладельцы часто обращаются на СТО с жалобами на вибрации руля и плохую управляемость автомобиля.
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